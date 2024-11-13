Трамп объявил кампанию против определенной прослойки людей в США: какие будут ограничения

Во время своей кампании Трамп пообещал наложить ограничения на несколько аспектов жизни для трансгендеров, в частности, издать исполнительный приказ о сокращении финансирования школ, которые, по его словам, обучают "гендерному воспитанию". Об этом пишет The New York Times.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он сказал, что "удержит мужчин от женского спорта" и прекратит федеральное финансирование Medicare и Medicaid для больниц, которые предоставляют лечение несовершеннолетним по изменению пола.

Неизвестно, как именно Трамп собирается это выполнять, а защитники прав трансгендерных людей говорят, что возможны судебные иски.

В частности, проект также намерен ограничить решения Верховного суда, которые защищают людей от дискриминации на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и трансгендерного статуса.

План также предусматривает отмену политики, позволяющей трансгендерным людям служить в армии. Также план предусматривает блокирование медицинской помощи трансгендерным лицам, подтверждающим гендерный признак, в федеральных программах здравоохранения, таких как Medicare.

План не направлен конкретно на равенство в браке. Однако есть упоминания о "библейском" определении брака и семьи. Некоторые эксперты считают, что это трактует однополые союзы как "браки второго сорта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Женщины в США массово покупают один товар после победы Трампа

Оглашение результатов выборов в США вызвало волну реакций среди женщин, обеспокоенных будущим прав на аборты и доступа к контрацепции. После победы Дональда Трампа и поддержке республиканцев в Сенате, поставщики женских медицинских услуг зафиксировали небывалый рост заказов на экстренную контрацепцию, средства контроля за рождаемостью и медикаментозные аборты.

По данным компании Wisp, специализирующейся на услугах сексуального и репродуктивного здоровья, спрос на средства экстренной контрацепции вырос почти на 1000% между 5 и 7 ноября. Количество новых пациенток, обратившихся за этими услугами, выросло на 1650%, а продажи противозачаточных средств – на 50%. В этот же период заказы на медикаментозное прерывание беременности выросли на 600%.