Трамп объявил о "паузе" в тарифах, но не для всех стран: кто в списке

Таможенные тарифы Соединенных Штатов Америки для большинства стран временно снижаются до 10%, в то же время для Китая они остаются на повышенном уровне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, этим я повышаю тариф, который Соединенные Штаты Америки взимают с Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно. В какой-то момент, надеемся, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не будут."

В то же время он сообщил, что на фоне обращений более 75 стран в американские ведомства, включая Министерство торговли, Казначейство и USTR, по вопросам торговли, тарифных барьеров, валютной политики и других связанных вопросов, США вводят временную паузу.

"Напротив, и исходя из того факта, что свыше 75 стран обратились к представителям Соединенных Штатов, в том числе Министерству торговли, Казначейства и USTR, для обсуждения решения обсуждаемых вопросов по торговле, торговых барьеров, тарифов, валютных манипуляций и немонетарных тарифов, и что эти страны не были определены. , по форме или форме против Соединенных Штатов, я разрешил 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который также вступает в силу немедленно. – отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что только одна страна ЕС не поддержала новые пошлины против США . Европейский Союз готовится ответить на торговые ограничения Соединенных Штатов, но не все члены сообщества единодушны. Во время голосования по введению контрмер на американские товары Венгрия оказалась единственной страной ЕС, выступившей против этого решения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, голосование состоялось в комитете Еврокомиссии с участием представителей всех 27 стран-членов. Решение поддержало подавляющее большинство, однако Венгрия выразила возражение.