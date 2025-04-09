Трамп объявил о "паузе" в тарифах, но не для всех стран: кто в списке

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Лиля Воробьева
Таможенные тарифы Соединенных Штатов Америки для большинства стран временно снижаются до 10%, в то же время для Китая они остаются на повышенном уровне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В то же время он сообщил, что на фоне обращений более 75 стран в американские ведомства, включая Министерство торговли, Казначейство и USTR, по вопросам торговли, тарифных барьеров, валютной политики и других связанных вопросов, США вводят временную паузу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что только одна страна ЕС не поддержала новые пошлины против США . Европейский Союз готовится ответить на торговые ограничения Соединенных Штатов, но не все члены сообщества единодушны. Во время голосования по введению контрмер на американские товары Венгрия оказалась единственной страной ЕС, выступившей против этого решения.Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, голосование состоялось в комитете Еврокомиссии с участием представителей всех 27 стран-членов. Решение поддержало подавляющее большинство, однако Венгрия выразила возражение.
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