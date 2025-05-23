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Трамп объявил о планах пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины

Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами.

23 мая 2025, 15:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с июня введут 50% пошлин на импорт товаров из Европейского Союза. По его словам, это мотивировано несправедливой политикой торговли Евросоюза по отношению к США.

Трамп объявил о планах пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины

Трамп объявляет пошлины. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на платформе Truth опубликовал сообщение, в котором заявил о планах ввести пошлины 50% для ЕС.

"С Европейским Союзом, созданным с основной целью воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов в торговле, было очень тяжело иметь дело", — пишет Трамп.

По его словам, торговые барьеры Евросоюза, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы и монетарные манипуляции якобы приводят к дефициту торгового баланса с Соединенными Штатами более чем на 250 млрд долларов ежегодно. Как следствие, Трамп объявил о возможности ввести новые тарифы для ЕС.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф для Европейского Союза начиная с 1 июня 2025 года. Тариф не применяется, если продукт изготовлен или изготовлен в Соединенных Штатах", — написал Трамп.

Напомним, что в апреле Трамп объявил о пошлинах для большинства стран мира. Европейский Союз получил 20%, а Украина – 10%. Против России США новые пошлины не водили с момента инаугурации Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты вводят новые пошлины для 4 стран, а для одного государства тарифы вырастут до рекордных 3521% на некоторые товары.

Также "Комментарии" писали о Китае придумал , как обхитрить Дональда Трампа с его тарифами. Почему пошлины США сейчас не сработают против КНР.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114556968834547173
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