Трамп объявил первый и ключевой пост в новой администрации США

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Slava Kot
Дональд Трамп сделал первое официальное назначение в своей новой администрации, избрав Сьюзи Уайлз на должность главы аппарата Белого дома. Это назначение является важным шагом, поскольку Уайлс, сыгравшая выдающуюся роль в предвыборных кампаниях Трампа в 2016 и 2020 годах, стала первой женщиной в истории США, возглавившей аппарат президента.
Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп. Фото: AP
Трамп похвалил Уайлс за ее устойчивость, креативный подход и умение работать на результат.
Уайлс уже давно является одной из самых надежных советниц Трампа, показывающей свою эффективность в его нестабильной политической среде. В 2016 году она внесла весомый вклад в его неожиданную победу, а также продолжила успешное сотрудничество во время кампании 2020 года.
Сьюзи Уайлз редко дает интервью, а также не высказывала свою позицию по поводу войны в Украине.
Глава аппарата – это стратегическая должность, которая предполагает тесное сотрудничество с президентом. Такой чиновник определяет порядок встреч и доступ к президенту, а также помогает воплощать президентскую программу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц одержала победу в Конгрессе США. Это может стать проблемой для Украины. Республиканка блокировала помощь Украине в команде Трампа.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского спокойно восприняли победу Трампа. Будущий президент обещал быстро закончить войну в Украине, однако нет реального плана это сделать, что позволяет Украине убедить его в свою пользу.
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