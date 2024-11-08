Трамп объявил первый и ключевой пост в новой администрации США

Дональд Трамп сделал первое официальное назначение в своей новой администрации, избрав Сьюзи Уайлз на должность главы аппарата Белого дома. Это назначение является важным шагом, поскольку Уайлс, сыгравшая выдающуюся роль в предвыборных кампаниях Трампа в 2016 и 2020 годах, стала первой женщиной в истории США, возглавившей аппарат президента.

Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп. Фото: AP

Трамп похвалил Уайлс за ее устойчивость, креативный подход и умение работать на результат.

"Сьюзи — сильная, умная, инновационная, она получает всеобщее восхищение и уважение", — сказал Трамп в своем заявлении.

Уайлс уже давно является одной из самых надежных советниц Трампа, показывающей свою эффективность в его нестабильной политической среде. В 2016 году она внесла весомый вклад в его неожиданную победу, а также продолжила успешное сотрудничество во время кампании 2020 года.

Сьюзи Уайлз редко дает интервью, а также не высказывала свою позицию по поводу войны в Украине.

Глава аппарата – это стратегическая должность, которая предполагает тесное сотрудничество с президентом. Такой чиновник определяет порядок встреч и доступ к президенту, а также помогает воплощать президентскую программу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц одержала победу в Конгрессе США. Это может стать проблемой для Украины. Республиканка блокировала помощь Украине в команде Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского спокойно восприняли победу Трампа. Будущий президент обещал быстро закончить войну в Украине, однако нет реального плана это сделать, что позволяет Украине убедить его в свою пользу.







