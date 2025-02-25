Трамп официально начал отмывать Путина от крови украинцев: зачем ему это

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Ткачик Олеся
Украина добилась, чтобы на Генассамблее ООН была поддержана украинская резолюция и это, несмотря на то, что американцы активно продвигали свою резолюцию, где нет упоминания о российской агрессии, отмечает политолог Петр Олещук.
Дональд Трамп
По его словам, США начинают кампанию по умолчанию украинских жертв в войне, потому что они стоят между Дональдом Трампом и его "кремлевским другом", чтобы начать "PEREZAGRUZKA" и торговлю.
Он прогнозирует, что в скором времени заработают американская и российская пропагандистские машины, которые будут оживлять заинтересованность в "загадочной русской душе", а украинские жертвы этой "души" нужно вытереть из истории. Заниматься этим, говорит эксперт, американцы с россиянами будут на всех площадках, включая ООН.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, преимущественно африканскими государствами.
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