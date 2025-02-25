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Трамп официально начал отмывать Путина от крови украинцев: зачем ему это

Трамп хочет вернуть РФ в большую политику, а для этого ему нужно отмыть Путина от крови Украинцев

сегодня, 09:59
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Ткачик Олеся

Украина добилась, чтобы на Генассамблее ООН была поддержана украинская резолюция и это, несмотря на то, что американцы активно продвигали свою резолюцию, где нет упоминания о российской агрессии, отмечает политолог Петр Олещук.

Трамп официально начал отмывать Путина от крови украинцев: зачем ему это

Дональд Трамп

По его словам, США начинают кампанию по умолчанию украинских жертв в войне, потому что они стоят между Дональдом Трампом и его "кремлевским другом", чтобы начать "PEREZAGRUZKA" и торговлю.

"Задача стоит вернуть в ближайшее время в полном объеме Рашку в семью "цивилизованных народов". Конечно, без признания вины, без наказания. Просто "забыть" все. Поэтому нужно максимально обесценить украинские жертвы, чем сейчас занимается команда Трампа. Агрессии нет, вторжения нет, ничего нет. Завтра окажется, что и жертв "никогда не было". Ну, "что-то было", но "не все так однозначно", — заявил Олещук.

Он прогнозирует, что в скором времени заработают американская и российская пропагандистские машины, которые будут оживлять заинтересованность в "загадочной русской душе", а украинские жертвы этой "души" нужно вытереть из истории. Заниматься этим, говорит эксперт, американцы с россиянами будут на всех площадках, включая ООН.

"Не удивлюсь, если скоро Штаты начнут отвергать официально убийства в Буче, преступления во время захвата Мариуполя и т.д. Кстати, по сообщению СМИ, США уже начали процесс разрушения международного трибунала для суда над российскими преступлениями", – подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, преимущественно африканскими государствами.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LrUvpCyT2Kqqphppa4GXC9NFcrFGpD1NWXngr3YZP7L6VXHofZdFZpYKLCBjc1xol&id=100000541433652
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