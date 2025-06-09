logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп оказался в скверном положении: президенту США напомнили о критике Байдена (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп оказался в скверном положении: президенту США напомнили о критике Байдена (ВИДЕО)

Трамп оступился на трапе — за ним тоже сделал Рубио

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








При посадке на самолет президент США Дональд Трамп едва не потерял равновесие. Инцидент произошел, когда он поднимался по трапу, отправляясь из Гейгерстауна, штат Мериленд, в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. Камеры зафиксировали момент, когда политик споткнулся на нескольких ступенях и чуть не упал. Видео быстро стало вирусным в сети.

Трамп оказался в скверном положении: президенту США напомнили о критике Байдена (ВИДЕО)

Фото: из открытых источников

Этот конфуз вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи сразу вспомнили, как сам Трамп раньше подтрунивал над Джо Байденом, когда тот попал в подобную ситуацию — несколько раз споткнулся, поднимаясь на борт президентского самолета. Тогда Трамп и его поклонники активно высмеивали Байдена, ставя под сомнение его физическое состояние и способность управлять страной. Теперь же, по иронии судьбы, сам Трамп оказался в аналогичном положении.

Интересно, что за Трампом на борт поднимался и госсекретарь США Марко Рубио, и ему тоже не повезло. Он тоже споткнулся на лестнице самолета, повторив неловкое движение, что придало инциденту комический подтекст. Видео быстро разлетелось по сети, а комментаторы шутили, что "карма работает быстро" и "лестница самолета не прощают никому".

В соцсетях отметили, что в свое время Fox News без конца крутило падение Байдена, будто это было событие исторического уровня. Теперь ждут аналогичной реакции на Трампа. Комментаторы активно делятся видео и мемами, сравнивая два схожих случая.

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается украинским лидером Владимиром Зеленским и ходом мирного процесса. Как заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, в администрации считают, что Зеленский "движется не в том направлении", особенно относительно формата переговоров. Белый дом возмущен тем, что глава Украины делает акценты из-за медиа, а не ведет конструктивный диалог в закрытом формате.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости