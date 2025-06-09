Трамп оказался в скверном положении: президенту США напомнили о критике Байдена (ВИДЕО)



















При посадке на самолет президент США Дональд Трамп едва не потерял равновесие. Инцидент произошел, когда он поднимался по трапу, отправляясь из Гейгерстауна, штат Мериленд, в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. Камеры зафиксировали момент, когда политик споткнулся на нескольких ступенях и чуть не упал. Видео быстро стало вирусным в сети.

Фото: из открытых источников

Этот конфуз вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи сразу вспомнили, как сам Трамп раньше подтрунивал над Джо Байденом, когда тот попал в подобную ситуацию — несколько раз споткнулся, поднимаясь на борт президентского самолета. Тогда Трамп и его поклонники активно высмеивали Байдена, ставя под сомнение его физическое состояние и способность управлять страной. Теперь же, по иронии судьбы, сам Трамп оказался в аналогичном положении.



Интересно, что за Трампом на борт поднимался и госсекретарь США Марко Рубио, и ему тоже не повезло. Он тоже споткнулся на лестнице самолета, повторив неловкое движение, что придало инциденту комический подтекст. Видео быстро разлетелось по сети, а комментаторы шутили, что "карма работает быстро" и "лестница самолета не прощают никому".



В соцсетях отметили, что в свое время Fox News без конца крутило падение Байдена, будто это было событие исторического уровня. Теперь ждут аналогичной реакции на Трампа. Комментаторы активно делятся видео и мемами, сравнивая два схожих случая.

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается украинским лидером Владимиром Зеленским и ходом мирного процесса. Как заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, в администрации считают, что Зеленский "движется не в том направлении", особенно относительно формата переговоров. Белый дом возмущен тем, что глава Украины делает акценты из-за медиа, а не ведет конструктивный диалог в закрытом формате.