Трамп окончательно бросил Путина и встал на сторону Украины: озвучен показательный нюанс

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро убежден, что последние заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о его явной поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV, отметив ключевые моменты политики американского лидера.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Барро отметил, что Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину ультиматум в 50 дней для прекращения боевых действий, иначе России угрожают "очень жесткие санкции".

"Пункт о военной помощи является, несомненно, самым вероятным знаком того, что Дональд Трамп избрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину в достижении ее цели, которую он четко выразил с самого начала – установление продолжительного мира в Украине", — подчеркнул Барро.

Он добавил, что европейские страны уже несколько недель ведут совместную координацию с американскими сенаторами, разработавшими пакет санкций, "аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне".

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил о возможности введения новых очень жестких пошлин в отношении России, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

При этом Трамп все еще надеется, что Владимир Путин настроен на мир и готов к переговорам. Таким образом, по словам Барро, позиция американского президента выглядит как четкая поддержка Украины в этой войне, а также стремление к мирному урегулированию конфликта.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп установил России 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной, пригрозив в случае невыполнения введением дополнительных пошлин и жестких санкций. В ответ на это спикер Палаты представителей Майк Джонсон принял решение временно отложить рассмотрение закона срока.