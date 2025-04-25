Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется российским. По его словам, это также якобы понимает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, считает ли он приемлемым, что Крым и другие регионы, оккупированные Россией, были бы окончательно переданы Москве в рамках соглашения, которое предлагает США. По словам Трампа, Крым останется под контролем России.

"Если Крым останется с Россией – мы должны говорить только о Крыме, потому что это единственное, что всегда упоминается. Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он был с ними в течение длительного времени", – сказал Трамп.

Президент США заявил, что Россия захватила Крым, когда страной руководил Обама. По словам Трампа, Россия не смогла бы аннексировать Крымский полуостров, будь он президентом США.

"Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это произошло во времена Обамы. Это не было сделано Трампом. Забрали бы его у меня, как это произошло с Обамой? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не был бы отобран… Опять же это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю ее войной, которая не должна была произойти", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на критику Трампа по Крыму. Президент отметил, что Украина будет действовать исключительно в рамках своей Конституции, согласно которой Крым принадлежит Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали Украину отдать Крым России, чтобы остановить войну и получить даже "хрупкий мир".