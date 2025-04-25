Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется российским. По его словам, это также якобы понимает президент Украины Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, считает ли он приемлемым, что Крым и другие регионы, оккупированные Россией, были бы окончательно переданы Москве в рамках соглашения, которое предлагает США. По словам Трампа, Крым останется под контролем России.
Президент США заявил, что Россия захватила Крым, когда страной руководил Обама. По словам Трампа, Россия не смогла бы аннексировать Крымский полуостров, будь он президентом США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на критику Трампа по Крыму. Президент отметил, что Украина будет действовать исключительно в рамках своей Конституции, согласно которой Крым принадлежит Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали Украину отдать Крым России, чтобы остановить войну и получить даже "хрупкий мир".
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