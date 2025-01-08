Трамп оправдал захватническую войну россии против Украины: что заявил

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал, что не видит Украины в НАТО и понимает путина. Фактически, таким образом, Трамп оправдывает захватническую войну россии против Украины, обвиняя в ней Байдена, который якобы спровоцировал путина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог, блоггер, общественный деятель Сергей Марченко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"На Банковой говорят, не стоит слушать, что говорит Трамп, потому что это же Трамп. Это классическое "Не смотрите вверх!". Неудобная правда в том, что побеждать дорогу дорого и страшно. Намного дешевле и быстрее отдать ему Украину. И если предыдущий президент США при всех его недостатках даже мысли не должен был отдать Украину путину, президент Трамп рассматривает вариант слива Украины как основной", – отметил блоггер.

Он добавляет, это не риторика и предвыборный булшит. Это взвешенная и обдуманная позиция, которой склоняется новый президент США.

"Сострадание путина, а не Украине от него – очередное напоминание, что его слова не бред. Если бы Трамп был просто генератором случайного булшита, как пишут некоторые, среди его булшита должно быть и осуждение путина и россии, это же логично, когда ты генерируешь случайные вещи, не правда ли? Но его так называемый генератор "случайного" булшита с завидным постоянством генерирует комплименты россии и обвинения Украине. Еще ни разу не было наоборот", – написал Марченко.

Он советует людям уже наконец-то посмотреть вверх, открыть глаза, ведь у Украины очень большие проблемы. Об этом нужно говорить уже сейчас, а не тогда, когда будет поздно.

"Не слушайте Офис, что все под контролем, и это просто у Трампа такая риторика. Офис лжет, чтобы не огорчать Зеленского. В самом деле, в Офисе не контролируют украинско-американские отношения. Их нет, они хаотичны и непредсказуемы. Два катастрофических визита в США Ермака тому подтверждением. Трамп не просто так говорит о русских вещах. Он нащупывает выгодное для москвы соглашение. Выгодна за наши средства. Единственное, что пока его сдерживает – это еще двухпартийная поддержка Украины американским обществом. Но как только она пойдет на убыль, Трамп будет действовать в соответствии с своими пророссийскими взглядами, которые он декларировал не раз", – отметил Сергей Марченко.

По его словам, все свидетельствует о том, что мы постепенно входим в эпоху, когда наше единственное спасение – Европа. Со всеми своими плюсами и минусами именно Европа больше всего заинтересована в свободной Украине и мы должны развивать это направление всеми возможными средствами.

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