Трамп определил, кто от США будет общаться с Зеленским

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Кречмаровская Наталия
На днях в сети интернет распространялась информация об отстранении специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кита Келлога от участия в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.
Фото портал "Комментарии"
Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер разместил следующий пост:
Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Дональд Трамп на вопрос о том, какова ситуация с прекращением войны России против Украины, отметил, что, по его мнению, "все идет хорошо".
"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", – заявил американский лидер.
При этом американский президент отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие лидера РФ Владимира Путина.
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