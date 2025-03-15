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Трамп определил, кто от США будет общаться с Зеленским

Отстранение Келлога от участия в мирных переговорах по Украине: Трамп прокомментировал ситуацию

15 марта 2025, 21:20
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Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация об отстранении специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кита Келлога от участия в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.

Трамп определил, кто от США будет общаться с Зеленским

Фото портал "Комментарии"

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер разместил следующий пост:

“Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине. Генерал Келлог, достопочтенный военный эксперт, будет общаться непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он их хорошо знает, и у них очень хорошие общие отношения. Поздравляем генерала Келлога”.


Трамп определил, кто от США будет общаться с Зеленским - фото 2


Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Дональд Трамп на вопрос о том, какова ситуация с прекращением войны России против Украины, отметил, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", – заявил американский лидер.

При этом американский президент отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие лидера РФ Владимира Путина.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114167886343462616
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