Трамп определил переговорщиков по войне РФ с Украиной: остается ли Келлог

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог остается в списке переговорщиков от Вашингтона по вопросам прекращения российско-украинской войны. Хотя его имя не было указано в заявлении американского президента Дональда Трампа в объявлении соответствующей команды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, генерал в отставке Кит Келлог до сих пор является "частью администрации", несмотря на то, что Трамп не указал его среди тех, кто ведет переговоры между двумя странами.

Стоит напомнить, что в ноябре Трамп назначил Келлога на должность помощника президента США и специального представителя по вопросам Украины и России, написав на Truth Social, что "вместе мы обеспечим мир силой".

Также представитель Белого дома отметила, что не знает о предпосылках предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Ливитт, она что "только что общался с президентом (Трампом) и нашей командой национальной безопасности, мне не было известно ни о каких условиях".

"Новая" команда Трампа по вопросу прекращения войны РФ с Украиной

Как сообщалось ранее, после разговора с Путиным Трамп написал в соцсети, что поручил возглавить переговоры своей команде в лице: госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, а также посла, спецпредставителя Стива Уиткоффа. В перечне Трамп не упомянул имя Келлога.

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