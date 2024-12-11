Трамп определился: политик рассказал о первой задаче в должности президента

Дональд Трамп, вновь избранный президент США, заявил, что завершение войны между Украиной и Россией станет одной из первых и важнейших задач после его вступления в должность. Об этом он рассказал в интервью французским СМИ.

Главный приоритет Трампа

"Я думаю, что мы должны решить проблему войны Украины с Россией. Обе эти страны понесут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", — сказал Трамп.

Он также сказал, что хотя конфликты на Ближнем Востоке остаются важными, ситуация между Украиной и Россией значительно сложнее.

"Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток — это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что этот вопрос следует решать максимально быстро, ведь война продолжает разрушать жизнь людей.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский попытались объяснить новоизбранному президенту США Дональду Трампу , что Владимир Путин в 2024 году и Владимира Путин в 2017 году – это два разных человека. С ними почти невозможно договориться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", ссылаясь на чиновников, информированных о ходе встречи.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Евгений Дикий, политический аналитик и ветеран АТО, убежден, что Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок, претворит в жизнь свои предвыборные обещания. Он утверждает, что новый-старый президент не намерен обманывать своих избирателей, несмотря на сопротивление так называемого "глубинного государства".