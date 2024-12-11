Трамп определился: политик рассказал о первой задаче в должности президента

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Черновалова Кристина
Дональд Трамп, вновь избранный президент США, заявил, что завершение войны между Украиной и Россией станет одной из первых и важнейших задач после его вступления в должность. Об этом он рассказал в интервью французским СМИ.
Главный приоритет Трампа
Он также сказал, что хотя конфликты на Ближнем Востоке остаются важными, ситуация между Украиной и Россией значительно сложнее.
Президент подчеркнул, что этот вопрос следует решать максимально быстро, ведь война продолжает разрушать жизнь людей.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский попытались объяснить новоизбранному президенту США Дональду Трампу , что Владимир Путин в 2024 году и Владимира Путин в 2017 году – это два разных человека. С ними почти невозможно договориться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", ссылаясь на чиновников, информированных о ходе встречи.
Кроме того, "Комментарии" писали, что Евгений Дикий, политический аналитик и ветеран АТО, убежден, что Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок, претворит в жизнь свои предвыборные обещания. Он утверждает, что новый-старый президент не намерен обманывать своих избирателей, несмотря на сопротивление так называемого "глубинного государства".
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