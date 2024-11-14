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Трамп определился с будущим генпрокурором: почему Украине теперь действительно тревожно

Конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц, который номинирован на должность генерального прокурора США, выступал против продолжения помощи Украине

сегодня, 07:12
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц номинирован на должность генерального прокурора США. Гетц известен своими выступлениями против помощи Украине, также его обвиняли в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".

Трамп определился с будущим генпрокурором: почему Украине теперь действительно тревожно

Мэтт Гетц. Фото: из открытых источников

Сам же Трамп охарактеризовал Гетца, как "глубоко одаренного и настойчивого юриста". Победитель выборов в США отметил, что Гетц в Конгрессе отличился своим вниманием "к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".

Он также отметил, что Мэтт "защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".

"В юридическом комитете Палаты представителей, который осуществляет надзор за Министерством юстиции, Мэтт сыграл ключевую роль в разгроме мистификации „Россия, Россия, Россия" и разоблачении тревожной и системной правительственной коррупции, и вооружения" – говорится в сообщении новоизбранного президента США.

Издание Utah News Dispatch отмечает, что решение Трампа стало неожиданным, поскольку Гетц остается объектом расследования комиссии по этике Конгресса по обвинениям в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".

Гетц "категорически отрицает все обвинения, выдвинутые Комитетом", говорится в июньском отчете Комитета по этому вопросу.

Расследование комитета началось в апреле 2021 года и сначала включало обвинения в том, что законодатель "распространял неприемлемые изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблял государственными идентификационными записями, конвертировал средства избирательной кампании для личного использования и/или получил взятку или неправомерное вознаграждение". В июне комитет объявил, что больше не преследует за эти конкретные обвинения.

По состоянию на июнь комиссия опросила более десятка свидетелей, выдала 25 повесток и просмотрела тысячи страниц документов, касающихся расследования дела Гетца.

Председатель Комитета по вопросам этики Палаты представителей Майкл Гест заявил журналистам в среду, что, если Сенат утвердит Гетца в должности генерального прокурора, его комитет больше не будет иметь юрисдикции над расследованием.

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