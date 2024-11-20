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Трамп определился с кандидатом на пост американского посла при НАТО: что о нем известно

Должность представителя в НАТО требует утверждения в Сенате

20 ноября 2024, 19:56
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Лиля Воробьева

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить юриста Мэтью Витакера на должность посла Соединенных Штатов при Альянсе. Эту информацию распространила его переходная команда по официальному заявлению.

Трамп определился с кандидатом на пост американского посла при НАТО: что о нем известно

Мэтью Витакера (фото из открытых источников)

Трамп выразил уверенность в профессиональных и нравственных качествах Витакера, назвав его "сильным воином и верным патриотом", способным эффективно защищать интересы США.

"Мэтт Витакер – это человек, который будет представлять нашу страну с честностью, силой и непреклонной преданностью. Я убежден, что он будет способствовать реализации нашего видения МИРА ЧЕРЕЗ СИЛА, а также поддержанию свободы и процветания в мире. С нетерпением ожидаю нашего сотрудничества", – заявил Трамп.

Ранее Мэтью Витакер исполнял обязанности генерального прокурора в течение трех месяцев во время первого президентского срока Трампа. В тот период он активно критиковал расследование спецпрокурора по поводу вероятного сговора Трампа с Россией, который должен был повлиять на результаты выборов 2016 года. Впоследствии он также выступал с критикой специального советника Джека Смита, обвиняя его в применении новых юридических теорий для обоснования обвинений против Трампа, направленных на вмешательство в избирательную кампанию 2024 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может передать Украине ядерное оружие . Победа Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.



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Источник: https://x.com/TrumpWarRoom/status/1859260838588080460
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