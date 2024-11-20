Трамп определился с кандидатом на пост американского посла при НАТО: что о нем известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить юриста Мэтью Витакера на должность посла Соединенных Штатов при Альянсе. Эту информацию распространила его переходная команда по официальному заявлению.

Мэтью Витакера (фото из открытых источников)

Трамп выразил уверенность в профессиональных и нравственных качествах Витакера, назвав его "сильным воином и верным патриотом", способным эффективно защищать интересы США.

"Мэтт Витакер – это человек, который будет представлять нашу страну с честностью, силой и непреклонной преданностью. Я убежден, что он будет способствовать реализации нашего видения МИРА ЧЕРЕЗ СИЛА, а также поддержанию свободы и процветания в мире. С нетерпением ожидаю нашего сотрудничества", – заявил Трамп.

Ранее Мэтью Витакер исполнял обязанности генерального прокурора в течение трех месяцев во время первого президентского срока Трампа. В тот период он активно критиковал расследование спецпрокурора по поводу вероятного сговора Трампа с Россией, который должен был повлиять на результаты выборов 2016 года. Впоследствии он также выступал с критикой специального советника Джека Смита, обвиняя его в применении новых юридических теорий для обоснования обвинений против Трампа, направленных на вмешательство в избирательную кампанию 2024 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может передать Украине ядерное оружие . Победа Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.