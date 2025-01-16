Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине

Любые шаги, уменьшающие способность России оказывать влияние на глобальную политику, имеют большое значение. В частности, появились сообщения, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность использования российской космической программы для завершения войны в Украине. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Максим Джигун, такие решения нужно было принимать еще до начала полномасштабного вторжения.

Дональд Трамп

По его словам, действительно, российская космическая программа остается одним из рычагов влияния кремлевского диктатора Владимира Путина, демонстрирующего глобальность страны на международной арене. Однако этот фактор можно ослабить, используя технологические ограничения.

Дело в том, говорит эксперт, что отказ от любого сотрудничества между США и Россией в космической сфере, прекращение поставок компонентов — это существенно сузит возможности агрессора.

"Но главный аргумент против России – это ужесточение санкций. Цена на нефть и контроль над ней, ограничение уровня сотрудничества между Китаем и Россией может закончить агрессию против Украины", – подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его мнению, подлинный результат принесут переговоры Соединенных Штатов с Китаем, а не с Кремлем. Тогда можно надеяться на перемены на линии фронта.

"Думаю, Трамп пройдет внутреннюю трансформацию и поймет, что единственный путь, которым можно преодолеть Путина – бороться против него всеми возможными методами и ограничивать его возможности на внешней арене", – подытожил Джигун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа решили отложить вопросы переговоров по прекращению войны в Украине до лета. Тогда вроде бы наступит лучший момент, когда Украина и РФ будут готовы идти на переговоры.



