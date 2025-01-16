logo

BTC/USD

99209.74

ETH/USD

3348.91

LTC/USD

120.00

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине

Трамп ищет рычаги влияния на Россию, чтобы она остановила войну против Украины

сегодня, 13:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Любые шаги, уменьшающие способность России оказывать влияние на глобальную политику, имеют большое значение. В частности, появились сообщения, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность использования российской космической программы для завершения войны в Украине. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Максим Джигун, такие решения нужно было принимать еще до начала полномасштабного вторжения.

Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине

Дональд Трамп

По его словам, действительно, российская космическая программа остается одним из рычагов влияния кремлевского диктатора Владимира Путина, демонстрирующего глобальность страны на международной арене. Однако этот фактор можно ослабить, используя технологические ограничения.

Дело в том, говорит эксперт, что отказ от любого сотрудничества между США и Россией в космической сфере, прекращение поставок компонентов — это существенно сузит возможности агрессора.

"Но главный аргумент против России – это ужесточение санкций. Цена на нефть и контроль над ней, ограничение уровня сотрудничества между Китаем и Россией может закончить агрессию против Украины", – подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его мнению, подлинный результат принесут переговоры Соединенных Штатов с Китаем, а не с Кремлем. Тогда можно надеяться на перемены на линии фронта.

"Думаю, Трамп пройдет внутреннюю трансформацию и поймет, что единственный путь, которым можно преодолеть Путина – бороться против него всеми возможными методами и ограничивать его возможности на внешней арене", – подытожил Джигун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа решили отложить вопросы переговоров по прекращению войны в Украине до лета. Тогда вроде бы наступит лучший момент, когда Украина и РФ будут готовы идти на переговоры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zakinchennya-viyni-hto-maye-spravzhniy-vpliv-rosiyu_n2730769
Теги:

Новости

Все новости