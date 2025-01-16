Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине

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Ткачик Олеся
Любые шаги, уменьшающие способность России оказывать влияние на глобальную политику, имеют большое значение. В частности, появились сообщения, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность использования российской космической программы для завершения войны в Украине. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Максим Джигун, такие решения нужно было принимать еще до начала полномасштабного вторжения.
Дональд Трамп
По его словам, действительно, российская космическая программа остается одним из рычагов влияния кремлевского диктатора Владимира Путина, демонстрирующего глобальность страны на международной арене. Однако этот фактор можно ослабить, используя технологические ограничения.
Дело в том, говорит эксперт, что отказ от любого сотрудничества между США и Россией в космической сфере, прекращение поставок компонентов — это существенно сузит возможности агрессора.
Впрочем, по его мнению, подлинный результат принесут переговоры Соединенных Штатов с Китаем, а не с Кремлем. Тогда можно надеяться на перемены на линии фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа решили отложить вопросы переговоров по прекращению войны в Украине до лета. Тогда вроде бы наступит лучший момент, когда Украина и РФ будут готовы идти на переговоры.
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