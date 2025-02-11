Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN.

У Трампа недовольны Зеленским. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".

"Зеленский больше не является непреодолимой фигурой. Начальное прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широком соглашении. Залужный мог бы обеспечить лояльность Вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой", — пишет телеканал.

Отмечается, что неизвестно, хочет ли такой сценарий Москва, которая продолжает наступление, приблизилась к взятию Покровска и может быть не заинтересована в перемирии.

Как известно, Залужный считается потенциально главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. По опросам он побеждает действующего президента во втором туре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.