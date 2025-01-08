Трамп опубликовал скандальную карту: что в ней не так

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает давление на Канаду. После заявлений премьер-министра Джастина Трюдо, что нет никакого шанса, чтобы Канада стала частью Соединенных Штатов, Трамп опубликовал скандальную карту.

Дональд Трамп присоединил к США Канаду

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал два сообщения в которых США и Канада показаны одной страной – Соединенными Штатами Америки. В сообщении Трамп указал короткое сообщение "Ох Канада!"

После победы на выборах в США Дональд Трамп активно угрожает соседним странам повысить пошлины, усилить миграционную политику и снизить финансовую помощь. По его словам, Канада и Мексика могли бы войти в состав США, чтобы продолжать получать американские деньги.

Больше всего заявления Трампа касаются Канады. По его словам, канадцы якобы хотят быть частью США, а также выиграют от этого снижением цен и безопасностью от России или Китая.

На заявления Трампа реагировали канадские политики, которые заявляли, что выключат электроэнергию для США. Однако премьер-министр Джастин Трюдо более сдержанно ответил, отметив, что люди из обеих стран получат больше выгоды от сотрудничества между государствами. Кроме того, по его словам, объединения Канады и США не имеют никакого шанса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Канады Трамп заявил о желании присоединить к США Гренландию. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на территориальные претензии Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп предложил двум странам войти в состав США. По его словам, Мексика и Канада могут стать частью Соединенных Штатов.