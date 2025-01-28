Трамп останавливает федеральные гранты: чем грозит новое решение для миллионов американцев

Белый дом объявил о приостановлении всех федеральных грантов и кредитов, что повлекло за собой волну беспокойства среди общественных организаций, образовательных учреждений и государственных агентств. Это решение было принято после распоряжения Бюджетного офиса Белого дома, требовавшего временно прекратить все финансовые выплаты, связанные с федеральной помощью. Речь идет о тысячах важных программ, включая государственные субсидии, помощь малообеспеченным семьям и пожилым людям, а также финансирование образовательных и медицинских инициатив. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Причины замораживания грантов

Этот шаг администрация Трампа объясняет необходимостью проверки внутренних бюджетных расходов и упорядочения финансирования, в частности, для программ, касающихся иностранной помощи, борьбы с климатическими изменениями и других политических приоритетов. По словам Матю Вейта, и.о. директора Бюджетного офиса, федеральные агентства должны временно прекратить все деятельности, связанные с обязательными выплатами грантов или предоставлением финансовой помощи.

Воздействие на важные социальные программы

В частности, это решение коснется многих ключевых программ, обеспечивающих помощь наиболее уязвимым слоям населения. Приостановлена выплата субсидий на отопление для бедных домохозяйств, а также помощь беременным женщинам и матерям с низким уровнем дохода. Кроме того, программы, обеспечивающие поддержку пожилых людей через организации, такие как Meals on Wheels, могут испытать серьезные трудности в своей работе. К примеру, некоторые Head Start программы для дошкольников уже не могут получить финансирование, что может привести к их закрытию.

Ответ оппозиции

Это решение вызвало резкую критику со стороны демократических лидеров и правозащитников, отмечающих, что приостановка федеральных грантов может иметь катастрофические последствия для миллионов людей, зависящих от государственной помощи. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что такое решение будет означать задержки в выплатах заработной платы, арендной платы и других социальных выплат, что создаст хаос по всей стране. По его словам, это может привести к серьезным проблемам в работе университетов, благотворительных организаций и других институтов, зависящих от федерального финансирования.

Позиция Белого дома

Со своей стороны администрация Трампа пытается успокоить общественность, утверждая, что это не является общей паузой для всех грантовых программ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что приостановка касается только программ, не отвечающих приоритетам администрации, и что каждое агентство имеет право подать запрос на продолжение финансирования своих программ, если они соответствуют повестке дня президента.

Судебная реакция

Менее чем через сутки после объявления о заморозке несколько некоммерческих организаций подали иск в суд, пытаясь остановить действие этого решения. В своем иске они заявили, что Бюджетный офис не предоставил достаточно обоснованных правовых оснований для такого шага. Это может привести к длительным судебным разбирательствам, в которых будет решаться, есть ли у Белого дома полномочия на такое ограничение.

Последствия для государственных программ

Остановка грантов затронет более 2 000 программ, включающих такие важные инициативы, как помощь сельским хозяйствам, образовательные программы для детей с низким доходом, научные исследования и поддержка ветеранов. Все эти программы должны быть пересмотрены в соответствии с требованиями нового распоряжения, которое вступит в силу 5 февраля.

Финансирование, получаемое государствами и местными общинами, также попадает под ограничения. По прогнозам, это может сэкономить правительству сотни миллиардов долларов, однако экономический эффект будет значительно меньше, чем можно было бы ожидать, поскольку большинство расходов уже запланировано в бюджетах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в американском штате Миссисипи депутаты инициировали введение нового закона, запрещающего мастурбацию и другие сексуальные акты без намерения оплодотворить яйцеклетку. Законопроект, который, вероятно, не пройдет через сопротивление, предусматривает значительные штрафы за нарушения, которые могут достигать 10 000 долларов. Этот шаг стал частью более широкой политической инициативы по контролю над репродуктивными правами в стране.