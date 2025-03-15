Трамп отчаянно защищает Путина: из-за чего набросился на журналистов

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на новость о том, что его спецпредставителя Стива Виткоффа российский лидер Владимир Путин заставил ждать 8 часов. Трамп это категорически опроверг, написав об этом в социальной сети Truth Social.

Фото портал "Комментарии"

“Фейковые новости, как всегда, снова на месте! Почему они не могут быть честны хотя бы раз? Прошлой ночью я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего достопочтенного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле ожидания не было вообще. Остальные встречи с другими представителями России состоялись и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. Дальше все пошло быстро и эффективно и все признаки, надеюсь, очень хорошие!”, — написал Трамп.

Американский лидер подытожил, что не было ни одного девятичасового ожидания или какого-либо ожидания вообще. По словам Трампа, единственная причина, почему придумали эту историю, — попытаться унизить.









Напомним, что на днях в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об отстранении специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кита Келлога от участия в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер разместил следующее сообщение:

“Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине. Генерал Келлог, достопочтенный военный эксперт, будет общаться непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он их хорошо знает, и у них очень хорошие общие отношения. Поздравляем генерала Келлога”.



