Трамп отчаянно защищает Путина: из-за чего набросился на журналистов

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на новость о том, что его спецпредставителя Стива Виткоффа российский лидер Владимир Путин заставил ждать 8 часов. Трамп это категорически опроверг, написав об этом в социальной сети Truth Social.
Фото портал "Комментарии"
Американский лидер подытожил, что не было ни одного девятичасового ожидания или какого-либо ожидания вообще. По словам Трампа, единственная причина, почему придумали эту историю, — попытаться унизить.
Напомним, что на днях в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об отстранении специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кита Келлога от участия в мирных переговорах по завершению войны России против Украины.
Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер разместил следующее сообщение:
“Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине. Генерал Келлог, достопочтенный военный эксперт, будет общаться непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он их хорошо знает, и у них очень хорошие общие отношения. Поздравляем генерала Келлога”.
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