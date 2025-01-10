Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как считает политолог Виталий Бала, такие действия могут свидетельствовать о том, что реально у Трампа нет плана действий по завершению войны в Украине. В частности, он не знает, как воплотить в жизнь свое обещание о прекращении войны в течение 24 часов.
Дональд Трамп
По его мнению, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется встретиться с Трампом или выразит свое невосприятие плана Трампа, который до встречи должен быть озвучен, то новоизбранный президент может пойти другим путем прекращения войны, который будет выгоден Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин готов ко встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Для этого нужны пожелания двух лидеров, а также политическая воля США, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Что касается конкретных действий по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, то, по словам Пескова, они начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
Также "Комментарии" рассказывали , что США могут предложить соглашение, удовлетворяющее обе стороны путем заморозки конфликта на нынешних позициях. Это даст России землю, которую она украла, но, в свою очередь, защитит границу Украины, чтобы предотвратить любые дальнейшие нападения в последующие годы.
Новости