Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как считает политолог Виталий Бала, такие действия могут свидетельствовать о том, что реально у Трампа нет плана действий по завершению войны в Украине. В частности, он не знает, как воплотить в жизнь свое обещание о прекращении войны в течение 24 часов.

Дональд Трамп

"Теперь ему нужна пауза, поэтому он отдал пас Путину, который не хочет говорить о мире", — отметил Бала.

По его мнению, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется встретиться с Трампом или выразит свое невосприятие плана Трампа, который до встречи должен быть озвучен, то новоизбранный президент может пойти другим путем прекращения войны, который будет выгоден Украине.

"То есть помощь США не только останется, но и существенно может увеличиться", — считает Бала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин готов ко встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Для этого нужны пожелания двух лидеров, а также политическая воля США, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Что касается конкретных действий по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, то, по словам Пескова, они начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.

Также "Комментарии" рассказывали , что США могут предложить соглашение, удовлетворяющее обе стороны путем заморозки конфликта на нынешних позициях. Это даст России землю, которую она украла, но, в свою очередь, защитит границу Украины, чтобы предотвратить любые дальнейшие нападения в последующие годы.







