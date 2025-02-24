Трамп отказался назвать Путина диктатором

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп отказался называть президента России Владимира Путина диктатором. Стоит отметить. что до этого он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Я не использую эти слова необдуманно", — заявил хозяин Белого дома в начале переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда журналисты попросили уточнить, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал новые сроки окончания войны в Украине . Трамп назвал новые сроки окончания войны в Украине. В этот раз это не 24, а несколько недель. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Макроном.

"Война может скоро закончиться. [Как скоро?] В течение нескольких недель. Да, я так думаю. Не так ли? Вы согласны со мной? Я думаю, мы можем покончить с этим в течение нескольких недель, если будем умны. Если мы не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем терять молодых, хороших людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим. И помните, что я сказал. Это может перерасти в третью мировую войну, а мы этого тоже не хотим",- заявил.

Также Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину. Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.





"Я отметил важность жизненно важной "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов стока и дикая война подходит к концу", — написал он в соцсети.