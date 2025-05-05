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Трамп отказался от военной оккупации Канады, но назвал территорию, которую США могут аннексировать

Дональд Трамп снова высказал территориальные претензии США на Гренландию.

сегодня, 11:11
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность захватить Канаду военным путём. Однако относительно Гренландии Трамп не исключил применения военной силы со стороны Соединенных Штатов.

Трамп отказался от военной оккупации Канады, но назвал территорию, которую США могут аннексировать

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Дональд Трамп интервью Meet the Press заявил, что не отказывается от своих предыдущих заявлений по поводу аннексии Гренландии. По его словам, этот самый большой в мире принадлежащий Дании остров нужен Соединенным Штатам для международной безопасности.

"Я не исключаю применения военной силы. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия – это очень малое количество людей, о которых мы будем заботиться", – сказал Трамп.

Однако по отношению к Канаде президент США изменил свое мнение. Несмотря на более ранние заявления о возможности захватить страну военным путем, теперь Трамп исключил такую возможность.

"Это очень маловероятно. Я не вижу этого сценария с Канадой, если быть откровенным", — сказал Трамп, отметив, что до сих пор планирует сделать ее "51-м штатом США".

Несмотря на заявления Трампа, опросы показывают, что 85% жителей Гренландии против присоединения к США. Лишь 6% поддержали идею Трампа.

Опросы в Канаде также показали, что 85% населения против присоединения к США. Только 9% рассмотрели такой вариант. Интересно, что в противоположность этому, 20% американцев высказались не против того, чтобы их штат стал частью Канады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Канады Марк Карни перед визитом у Трампу вспомнил, как Канада сожгла Белый дом.

Также "Комментарии" писали о том, по какой цене Трамп хочет купить Гренландию.



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