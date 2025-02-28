Трамп отказался отвечать на вопрос о Зеленском

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа, будет ли он извиняться перед президентом Украины Владимиром Зеленским, которого ранее назвал "диктатором без выборов". Трамп неожиданно заявил, что не верит, что мог такое сказать об украинском лидере.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме получил вопрос от журналиста, который спросил, будет ли президент США извиняться перед Владимиром Зеленским, который прилетел в Вашингтон после согласования соглашения о полезных ископаемых. Трамп не ответил прямо, а удивился, что говорил это.

"Разве я это говорил? Я не верю, что мог такое сказать. Давайте следующий вопрос", – сказал Трамп.

Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где раскритиковал Зеленского из-за отсутствия выборов в Украине. По словам Трампа, президент Украины "диктатор без выборов" с рейтингом в 4%. Свое сообщение Трамп написал после того, как Украина отклонила предложенный США вариант соглашения о полезных ископаемых.

После заявлений Трампа европейские лидеры выразили поддержку, подчеркнув, что Зеленский не диктатор, а выборы в Украине невозможно провести из-за вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором. Конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл отметил, что Зеленский не может быть диктатором, ведь "Трамп не прогибается под него" намекнув на постоянные уважительные заявления американского президента об авторитарных лидерах.

Также "Комментарии" писали, что американцы доверяют меньше Дональду Трампу, чем украинцы Владимир Зеленскому.