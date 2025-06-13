Трамп отказывается наказывать РФ санкциями: названа странная цель президента США

На фоне запросов о роли США в усилении санкций против России, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объяснил логику действий администрации Дональда Трампа. В интервью "Главкому" он отметил, что отсутствие министра обороны Пита Гегсета на встрече в НАТО не является проявлением безразличия или отстранения США от украинского вопроса. Напротив, это преднамеренный политический сигнал союзникам в Европе.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Волкера, Вашингтон ожидает, что европейские партнеры примут большую ответственность в сдерживании России.

"Гегсет не поехал в Брюссель намеренно. Это четкий месседж: США и так делают много, пора для Европы действовать активнее", — отметил Волкер.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не сворачивали помощь Украине: продолжаются поставки оружия, а уже действующие санкции против РФ остаются в силе. Также, по его словам, обсуждаются новые ограничительные меры против Кремля.

Относительно будущих действий Волкер предположил, что Трамп может прибегнуть к более жестким санкциям или расширить военную помощь Киеву. В частности, речь идет о разрешении на приобретение дополнительных партий американского вооружения даже без прямого финансирования из бюджета США.

"Вероятно, эта помощь будет предоставляться без расходов для американских налогоплательщиков", — сказал он.

Эксперт также отметил, что Владимир Путин продолжает игнорировать призывы к прекращению боевых действий, что лишь усиливает потребность в консолидированном международном давлении.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние массированные обстрелы Украины со стороны РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин фактически издевается над мирными инициативами Дональда Трампа, сообщает The Guardian.