Трамп откровенно играет против Украины: что задумал президент США

Несмотря на то, что Дональд Трамп лишь несколько месяцев назад стал президентом США, последствия его решений уже ощутимы во всем мире — и со временем они могут стать еще более серьезными. В короткие сроки он успел принять ряд шагов, которые, по мнению экспертов, оказывают губительное влияние на глобальную безопасность и международные процессы, говорит политолог Максим Джигун.

Дональд Трамп

По его словам, действия Трампа, в первую очередь, руководствуются личными интересами, а его публичные заявления нередко работают в пользу Кремля.

На этом фоне Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "сильного парня", с которым непросто договариваться. Как отмечает Джигун, такой комментарий свидетельствует о склонности американского лидера к тому, чтобы уступать позиции в пользу России.

Эксперт говорит, что когда Трамп не может найти общий язык с главой государства, который борется за свое выживание, но при этом охотно контактирует с диктатором Владимиром Путиным — инициатором величайшей войны в Европе со времен Второй мировой — это свидетельство кризиса лидерства.

"Мне кажется, что Трамп – это человек, не обладающий полной картиной ситуации. Он стремится удовлетворить свое эго и ничего кроме него. Он вряд ли может считаться лидером свободного мира", – подчеркнул Максим Джигун.

Коммуникация с командой Трампа — сложнейший вызов для украинских переговорщиков, считает Джигун. Несмотря на то, что некоторые люди в его окружении осознают абсурдность ситуации, в которой оказались США, они продолжают играть свои роли, пользуясь приближенностью к власти и влиянию.

Политолог убежден, что речь идет о серьезной ошибке американского народа и большом испытании для всего мира. Последствия президентства Трампа будут ощущаться еще долгие годы, как в США, так и далеко за их пределами. Это процессы, которые не удастся просто откатить после смены власти в Вашингтоне, добавил эксперт.

По его словам, по возвращении к власти продемократической администрации США не смогут сразу возобновить международные партнерства или наладить испорченные отношения. Украина же, к сожалению, вынуждена иметь дело с "партнером", чьи действия противоречат интересам не только нашего государства, но и всего демократического мира, сопротивляющегося агрессии России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп передал лидерам ЕС странное послание от Путина.



