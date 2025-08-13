Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции сообщил, что не верит в то, что сможет убедить Путина прекратить убийства в Украине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Вы верите, что во время встречи на Аляске сможете убедить Путина прекратить обстреливать гражданских в Украине, спросил его репортер.

"Думаю, ответ — нет. Потому что я имел с ним этот разговор. У меня было много хороших разговоров, а потом возвращался домой — и видел очередные удары и погибших",- признался Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по выходу ВСУ из Донбасса . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция по сдаче Донбасса остается неизменной. По информации Sky News, российский диктатор Владимир Путин стремится получить контроль над регионом в обмен на любое перемирие.

Украинский лидер подчеркнул, что его позиция основывается на Конституции Украины, которая не претерпела изменений.

"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", – сказал Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также "Комментарии" писали о том, что во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может возникнуть проблема из-за возможных неточностей перевода, что усложнит эффективное общение между лидерами. Кроме того, Трампу не хватает квалифицированных экспертов из России, которые могли бы помочь верно оценить манипуляции Кремля, сообщил политический аналитик Андрей Городницкий.

Он отметил, что важно учитывать специфическую манеру общения Путина, в частности, его сарказм и шутки, которые могут быть неправильно интерпретированы. Это создает дополнительные трудности для переводчиков, потому что такие нюансы трудно передать точно.

















