Трамп откровенно смеется над американцами: какое странное решение принял

Дональд Трамп помиловал бывшего шерифа округа Калпепер в Виргинии Скотта Дженкинса, известного поклонника движения MAGA, осужденного за взяточничество. Об этом президент объявил в понедельник на платформе Truth Social, приурочив заявление ко Дню памяти.

Дональд Трамп

В частности, в своем обращении Трамп назвал помилование "полным и безусловным", а самого Дженкинса — жертвой "коррумпированного и политически ангажированного Министерства юстиции Байдена". По его словам, эксшериф "не заслуживает провести ни одного дня за решеткой" и теперь сможет вернуться к "продуктивной жизни".

В декабре прошлого года Дженкинс был приговорен к 10 годам заключения после признания его виновным в заговоре, мошенничестве с использованием служебного положения и взяточничестве.

Однако, по данным следствия, эти люди не имели никакой подготовки или полномочий для выполнения правоохранительных функций. Их интересовала не защита порядка, а возможность избегать штрафов и носить скрытое оружие без разрешения.

"Мы ожидаем от избранных правоохранителей высших стандартов поведения. И если они используют свою власть для личного обогащения, мы заставим их отвечать перед законом", — подчеркнул временный федеральный прокурор Захари Ли после вынесения приговора.

До проигрыша на выборах 2023 года Дженкинс более десяти лет возглавлял правоохранительные органы округа Калпепер.

В апреле этого года Дженкинс публично выражал надежду, что сможет достучаться до кого-то из команды Трампа, чтобы лично изложить свою версию событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, в США заподозрили, что Трамп сошел с ума.



