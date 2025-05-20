Вместо ожидаемых суровых санкций против Кремля, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что беседа была "прекрасной". Он также подчеркнул, что у России есть "огромные возможности" для ведения бизнеса из США после завершения войны в Украине. Об этом сообщает The Times.

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Такая позиция Трампа вызывала беспокойство среди западных союзников Украины, поскольку она играет на руку Путину. Издание отмечает, что глава Белого дома даже предложил перенести мирные переговоры в Ватикан, исключив США из непосредственного участия в процессе. Он заявил, что конфликт должен быть разрешен "лишь между двумя сторонами" — Украиной и Россией.

Напомним, в марте Трамп уже предлагал 30-дневную остановку огня, однако Путин проигнорировал инициативу, используя паузу для перегруппировки войск и подготовки нового наступления.

Журналисты отмечают: на фоне последнего разговора двух президентов надежды на новые санкции со стороны США стали еще менее реалистичными. И даже риторика Трампа свидетельствует о нежелании применять жесткие меры — "может наступить время, когда это потребуется", — отметил он, но подчеркнул, что сейчас "есть шанс достичь результата без санкций".

В Европе растет тревога по поводу дальнейшей политики США. Лидеры европейских стран опасаются, что Трамп может заключить соглашение с Путиным, которое будет отвечать интересам Кремля, но нанесет ущерб Украине, в частности, из-за спешки в завершении боевых действий без учета украинской позиции.

Последние сигналы из Вашингтона говорят о готовности США отойти на второй план в переговорах. Сам Трамп заявил, что только Киев и Москва должны садиться за стол переговоров и предложил Ватикан как нейтральное место для предстоящих переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кремль активно продвигает тезис о нелегитимности действующих украинских властей, что, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), может стать еще одним инструментом для отказа от будущих переговоров с Украиной.





