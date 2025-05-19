О чем говорят результаты выборов в Румынии и Польше: что это значит для Украины

После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан. Фактически пессимистические прогнозы не оправдались и Джордж Симион не одержал победу. Также в воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, лидерами которого стали проевропейский и проукраинский кандидат Рафал Тшасковский и представитель партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Однако второй тур обещает быть ожесточенным, поскольку праворадикальные антиукраинские силы вместе набрали более 20%. О чем говорят такие итоги выборов в Румынии и Польше? Какой сигнал для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Румынии и Польше. Фото: из открытых источников

Рост поддержки правых сил в Польше – часть общеевропейского тренда

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко так прокомментировала ситуацию:

"Действительно, победа Никушора Дана стала неожиданностью, учитывая лидерство Джорджа Симиона в первом туре и прогнозы о напряженной борьбе. Высокая явка у 64,72% была исторической и свидетельствует о мобилизации проевропейского электората. Также на позицию части избирателей могла повлиять компрометирующая информация о возможной антиукраинской деятельности Симиона, обнародованная СБУ в ноябре 2024 г. Дан смог привлечь голоса избирателей из крупных городов и образованных слоев населения, акцентируя важность европейской интеграции и поддержки демократических ценностей. Кроме того, впервые поддержка Дана национальными меньшинствами, в частности украинским, была публичной и столь масштабной. Для Украины эта победа означает сохранение надежного партнера на восточном фланге ЕС и НАТО, а для Европы – сдерживание волны ультраправого популизма, что могло бы усилить скептицизм поддержки Киева. Сохранятся стратегическое партнерство, поддержка военной помощи и транзита украинского экспорта, а также проевропейский консенсус в регионе. Победа Дана снижает риск ревизии прорумынской, но антиукраинской политики, которую мог бы проводить Симион".

Эксперт отмечает, что в Польше кандидаты от праворадикальных сил, в частности представители "Конфедерации", набрали более 20% голосов, свидетельствует о росте поддержки обществом евроскептических и националистических настроений. Рост поддержки правых сил в Польше – часть общеевропейского тренда, но в польском случае это еще и реакция на социальные изменения из-за массовой миграции украинцев и экономических вызовов.

"Их электорат в основном состоит из молодежи, предпринимателей и жителей сельской местности, которые испытывают экономическую незащищенность, недовольны миграционной политикой и увеличением аграрного экспорта из Украины. Однако все фавориты президентских выборов в Польше озвучивали критические заявления в Украине, даже те, кто традиционно поддерживал Киев, потому что это часть политического тренда в Польше. Согласно последним опросам, доля поляков с негативным отношением к украинцам выросла с 27% до 30% в год. Поэтому в Польше вопрос Украины стал частью внутриполитической борьбы, а риторика может меняться в зависимости от избирательного цикла. Смена президента может повлиять на тональность отношений, однако стратегическая поддержка Украины с высокой вероятностью останется приоритетом для польской власти из-за интересов безопасности. Даже при условии роста роли правых сил Польша вряд ли откажется от поддержки Украины, но может усилить требования по защите собственных экономических интересов и контролю миграции", – отметила Ева Антоненко.

По ее словам, для Украины это и сигнал тревоги и шанс усилить работу. Нам необходимо активно развивать культурные и образовательные обмены с Польшей, поддерживать польские инициативы, направленные на помощь Украине и усилить дипломатический диалог со всеми политическими силами в Польше, включая правые.

"Важно сосредоточиться на совместных экономических проектах и поддержке украинских беженцев в Польше, чтобы демонстрировать взаимную выгоду от сотрудничества", – подчеркнула эксперт.

Выборы в Румынии – это не только о Румынии

Политический эксперт Сергей Таран считает очень хорошим, что в Румынии все сложилось хорошо и, условно говоря, еще одного "орбана" не произошло.

При этом эксперт обращает внимание, что выборы в Румынии – это не только о Румынии. И вообще не только о политике.

"Это о жизненных мотивациях огромного количества закомплексованных людей из Восточной Европы, которые поколениями жили в "соцлагере", затем получили ЕС, НАТО, деньги из Брюсселя и получили возможность жить и работать в цивилизованной Европе. Однако, увидев успешные общества, эти массы не вдохновились успехом, а прониклись желчью и завистью. И начали голосовать за Орбана в Венгрии, Брауна в Польше, Симиона в Румынии, Фицо в Словакии. И могу продолжить – за "Альтеративу для Германии" Вайдель в восточной Германии. Все эти персонажи делали карьеру на критике Запада, который был виноват лишь тем, что мало раздавал благ другим. Не чистая экономика определяет бытие. Его также признают комплексы и поиски виновных в собственной несостоятельности. "Лягушка" часто способна побеждать", – прокомментировал эксперт.

Что касается выборов президента Польши, то оба кандидата, попавшего во второй тур, занимают, в общем-то, проукраинскую позицию по той простой причине, что понимают, что это в интересах безопасности самой Польши. Главная между ними разница в том, что они по-другому представляют саму Польшу.

"Польша Тшасковского от "Гражданской коалиции" – это либеральная страна, глубоко интегрированная в ЕС и мировую экономику. Польша Навроцкого от "Право и справедливости" – это консервативная страна, которая занимается больше вопросами идентичности, чем экономикой", – отметил эксперт.

При этом Сергей Таран обратил внимание, что, несмотря на арифметическое преимущество Тшасковского в первом туре (31,36%), мобилизационный потенциал Навроцкого (29,54%) на второй тур несколько выше. За него скорее проголосуют избиратели Менцена (15%) и Брауна (6%). Избиратели остальных кандидатов в большинстве проголосуют скорее Тшасковского

"Но, с другой стороны, не факт, что все избиратели Менцена и Брауна придут на второй тур. Их кумиры являются антисистемными кандидатами, которые упорно критиковали две традиционные крупнейшие польские партии, и поэтому их избиратели могут просто не поддержать ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур. Словом, во втором туре все будет очень серьезно зависеть от явки избирателей других кандидатов. И интрига будет держаться до последней секунды", – считает эксперт.

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