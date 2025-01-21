Трамп открыл клетку с черными лебедями: стоит ли переживать Украине

По состоянию на сегодняшний день абсолютно никто не знает, чем станет эта каденция Президента США Дональда Трампа для мира и для Украины, считает политолог Михаил Басараб.

Черные лебеди

"Гарантированно можно сказать только одно: клетка с "черными лебедями", если не открыта, то почти открыта. Только время покажет, хорошими или плохими будут эти "лебеди" для нас, если их выпустят", — подчеркнул эксперт.

В конце концов, по его словам, "черные лебеди" способствуют тем, кто готовился к их полету.

"Как говорят в спорте, что везет тому, кто лучше тренировался", – подытожил эксперт.

При этом известно, что "черный лебедь" — это теория, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории — Насим Николас Талеб. Согласно его теории, критериями "черного лебедя" является неожиданное событие, продуцирующее значительные последствия. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как будто ожидаемое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американское издание Politico опубликовало подборку возможных событий, которые могут существенно изменить глобальный порядок в 2025 году. Среди этих сценариев как геополитические, так и социальные и экономические изменения, которые выглядят маловероятными, но потенциально способны повлиять на весь мир. К работе над списком были привлечены ученые, аналитики и эксперты по прогнозированию.

Например, одним из "черных лебедей" издание называет тайное соглашение между Путиным и Трампом по Ирану и его ядерной программе. В рамках этого соглашения Путин убедит Тегеран сделать пятилетнюю паузу, тогда как Трамп удержит Израиль от атаки на Иран, получив от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана обещание нормализовать отношения с Израилем при условии отказа от военных действий.



