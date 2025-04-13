Трамп открыл памятник себе (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Статую ему подарил американский бизнесмен Энтони Константино.

Трампу установили памятник. Фото из открытых источников

Памятник Дональду Трампу установили вблизи поля для гольфа на территории его резиденции Мар-а-Лаго.

Подарок американскому президенту сделал предприниматель и давний сторонник действующего президента США Энтони Константино, который является членом клуба Трампа.

Статуя получила название "Монумент неповиновения".

На открытии монумента Дональд Трамп выразил признательность Константино за "знак признания истинной борьбы".

Президент США добавил, что "непокорность — это основа американской свободы".

Статуя изображает Трампа в позе с приподнятым кулаком. Также на памятнике запечатлены надписи с цитатами из выступлений Трампа и лозунгами, связанными с президентской кампанией.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о победе в чемпионате по гольфу в Trump International Golf Club в Палм-Бич, штат Флорида. В 2018 году Дональд Трамп выиграл клубный чемпионат, хотя даже не принимал в нем полноценного участия.

Как известно, в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения", — рассказал Владимир Зеленский.