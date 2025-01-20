Трамп отмалчивается: чего не было в речи нового президента США

Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом Америки. Он выступил с речью, однако обещание, о котором он очень часто говорил во время президентской гонки, не упомянул. Речь идет о быстром завершении войны в Украине. Во время избирательной кампании он говорил, что для достижения мира ему достаточно 24 часов, даже до того, как он войдет в Белый дом.

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В его речи не прозвучало упоминание и убеждение в скором завершении войны в Украине. Он коротко пообещал, что Америка закончит все войны, которые не начинала.

В общем, Дональд Трамп посвятил свою речь будущему США. Среди приоритетов определил:

миграционную политику,

увеличение добычи нефти и газа,

восстановление величия Америки.

Напомним, что в США прогнозируют угрозы для страны, если Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", не прекратит военную помощь. Бывший советник избранного президента Стив Беннон объяснил, что угрожает Америке, пишет Politico.

"Дональд Трамп рискует не порвать с Украиной и может быть втянут глубже в войну Владимира Путина — так же как Ричард Никсон был поражен своими попытками выйти из Вьетнама", — предупредил Трампа Беннон, пишет Politico. По данным издания, он выступает за прекращение крайне важной военной помощи Америки Киеву, но опасается, что его бывший руководитель попадет в ловушку, расставленную маловероятным альянсом оборонной промышленности США, европейцами и даже некоторыми друзьями Беннона, которые, как он утверждает, теперь введены в заблуждение.

Также Беннон дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому.