Трамп отменит решения Байдена сразу после вступления в должность: о чем идет речь

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит пакет решений, которые будут представлены после вступления нового президента в должность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне. Новини" со ссылкой на западные СМИ.

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Речь идет о широкомасштабном энергетическом пакете мероприятий. Сообщается, что план по энергетике в значительной степени отражает заявления Трампа во время предвыборной кампании. "Решение обнародовать его уже с первого дня президентства, свидетельствует, что добыча нефти и газа станет рядом с иммиграцией одним из столпов повестки дня новой администрации США", — сообщает издание.

Источники отмечают, что первоочередной задачей будет отмена ключевых экологических регулировок, введенных Джо Байденом, в частности, налоговых льгот для электромобилей и новых стандартов экологически чистых электростанций, направленных на постепенный отказ от угля и природного газа, сообщили источники.

Трамп планирует реанимировать трубопровод Keystone XL, отмена которого стала одним из первых решений Байдена на посту президента.

Пакет мер также предусматривает отмену паузы относительно новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), объявленной Байденом на год выборов, и ускорения одобрения проектов, замороженных из-за необходимости экологических проверок.

По словам источников, Трамп также стремится ускорить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и скорейшее возобновление пятилетних планов бурения у побережья США.

"Трамп также обратится к Конгрессу с просьбой предоставить новое финансирование, чтобы он мог пополнить национальный стратегический резерв нефти, созданный как чрезвычайный запас сырой нефти, который был исчерпан Байденом, чтобы помочь справиться со скачками цен, вызванными войной в Украине и высокой инфляцией во время пандемии коронавируса”, — отмечает издание.

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