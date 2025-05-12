Трамп отомстил президентке Мексики, которая осмелилась ему жестко отказать

Губернатор мексиканского штата Марина дель Пилар Авила сообщила, что администрация Дональда Трампа отменила ее туристическую визу и визу ее мужа, Карлоса Торреса. Об этом она заявила в своем сообщении на платформе X.

Клаудия Шейнбаум

Авила не уточнила причины такого решения, однако Карлос Торрес написал в Facebook, что аннулирование виз не означает никакого обвинения, расследования или официального инцидента со стороны каких-либо властей ни в Мексике, ни в США.

Муж губернатор, работающий координатором специальных проектов в администрации штата и городе Тихуана, добавил, что этот шаг является "внутренним решением Государственного департамента" и типичной административной процедурой.

"На сегодняшний день применение таких административных критериев становится все более распространенным, и, как многие другие, я также оказался в этой ситуации", — пояснил Торрес в своем обращении.

Этот инцидент произошел через несколько недель после того, как президент Колумбии Густаво Петр заявил, что администрация Трампа аннулировала его визу, что сделало невозможным его участие во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Аннулирование виз также произошло на фоне конфликта между Трампом и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Ранее Трамп настаивал на введении американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, однако Шейнбаум отклонила это предложение. После этого Трамп обвинил ее в "боязни перед картелями".

Карлос Торрес заявил, что уже обратился к международному адвокату по миграции, который оценивает возможность подачи ходатайства о пересмотре решения или начале нового процесса получения визы.

"Я публично сообщаю об этом во избежание спекуляций и ограничить возможность политических оппонентов использовать ситуацию в своих интересах", — подчеркнул Торрес.

Пока причины аннулирования виз остаются неизвестными, однако администрация Трампа в последнее время усилила контроль за выдачей виз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Мексики жестко отказала Трампу, который предлагал ей помощь и ввод войск США в Мексику.



