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Трамп отправил сына в Гренландию, чтобы договориться о ее присоединении к США

Трамп снова выразил территориальные претензии на Гренландию и желание сделать ее частью США.

сегодня, 12:12
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в Гренландию делегацию во главе с собственным сыном Дональдом Трампом-младшим. По его словам, это шаг, который поможет Гренландии стать снова великой, в частности, если учредительная страна окажется в составе США.

Трамп отправил сына в Гренландию, чтобы договориться о ее присоединении к США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной сети Truth Social опубликовал сообщение о том, что якобы жители Гренландии хотят отказаться от протектората Дании и быть частью Соединенных Штатов. Для поддержки этого Трамп отправил сына и других представителей США в Гренландию.

"Я слышу, что жители Гренландии — "МАГА". Мой сын Дон-младший и разные представители поедут туда, чтобы посетить некоторые из величайших мест и достопримечательностей. Гренландия — невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и взращивать ее от очень порочного внешнего мира", — написал Трамп и добавил "Сделайте Гренландию снова великой".

Это не в первый раз Трамп заявляет территориальные претензии на Гренландию. Ранее он сообщил, что назначит нового послав в Данию, который будет добиваться "контроля над Гренландией". На эти заявления отреагировал король Дании и сменил герб страны, уделив на нем больше внимания Гренландии и Фарерским островам.

Гренландия – это самый большой остров в мире, который расположен между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Политически она автономная территория Дании, что означает наличие собственного правительства, парламента и значительной автономии во внутренних делах. В то же время, вопросы внешней политики и обороны остаются под контролем Дании.

Хотя Гренландия не является независимым государством, она имеет свой флаг, гимн и отдельную культурную идентичность. Время от времени на острове вспыхивают обсуждения возможности получения полной независимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пугает Канаду Россией, чтобы создать новый 51 штат США.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113784403054671011
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