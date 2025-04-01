Трамп отреагировал на большой призыв в армию РФ

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Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое разочарование как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и российским диктатором Владимиром Путиным, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Во время общения с журналистами она ответила на вопрос о новом призыве в России, который стартует 1 апреля и предусматривает набор 160 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Sky News.
Также она отметила, что Вашингтон продолжает ежедневное взаимодействие как с Киевом, так и с Москвой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль и Вашингтон готовят новый раунд переговоров. Россия и США работают над организацией новой встречи, направленной на устранение препятствий в двусторонних отношениях и нормализацию дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В частности, по его словам, Москва и Вашингтон – по согласованию президентов обеих стран – продолжают работу над устранением так называемых "раздражителей", усложняющих функционирование посольств в столицах двух государств.
Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что пока не готов давать конкретные прогнозы, однако видит "определенный прогресс" и желание США снять ограничения, усложняющие работу дипломатических представительств.
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