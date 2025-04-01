Трамп отреагировал на большой призыв в армию РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое разочарование как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и российским диктатором Владимиром Путиным, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время общения с журналистами она ответила на вопрос о новом призыве в России, который стартует 1 апреля и предусматривает набор 160 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Sky News.

"Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами этого конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это происходит слишком долго", – подчеркнула Левитт.

Также она отметила, что Вашингтон продолжает ежедневное взаимодействие как с Киевом, так и с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль и Вашингтон готовят новый раунд переговоров. Россия и США работают над организацией новой встречи, направленной на устранение препятствий в двусторонних отношениях и нормализацию дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон – по согласованию президентов обеих стран – продолжают работу над устранением так называемых "раздражителей", усложняющих функционирование посольств в столицах двух государств.

"Первая встреча уже состоялась в Стамбуле, сейчас готовится вторая. Параллельно продолжаются контакты по телефону и в формате видеоконференций", – заявил глава МИД РФ.

Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что пока не готов давать конкретные прогнозы, однако видит "определенный прогресс" и желание США снять ограничения, усложняющие работу дипломатических представительств.

