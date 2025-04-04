Трамп отреагировал на новые пошлины от Китая

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Китая ввести пошлины в ответ на новые тарифы, принятые Соединенными Штатами. По словам Трампа, Китай запаниковал и пошел на неверный шаг против США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственных соцсетях Truth Social отреагировал на контрмеры Китая, который объявил, что вводит новые пошлины для США. Президент США считает, что Китай подвергся влиянию паники.

"Китай сыграл неправильно, они паниковали – единственного, чего они не могут позволить сделать!", — написал Трамп.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере от 10 до 50% для 260 стран и территорий. В ответ на решение США Китай призвал Трампа упразднить новые тарифы. Однако, не получив ответа, 4 апреля КНР объявила о введении контрмер, а именно введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Новые тарифы для США вступят в силу 10 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия должна подпадать под 42% пошлин США, однако Дональд Трамп решил не применять тарифы против РФ. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон как бы почти не торгует с Россией, кроме того, Москва и так находится под многочисленными санкциями.

Также "Комментарии" писали, что Трамп ввел таможенные пошлины против безлюдных островов Херд и Макдональд, находящихся вблизи Антарктиды. Люди в последний раз посещали эти территории 10 лет назад, и сейчас там живут пингвины, тюлени и морские птицы. Однако в отношении России, Беларуси, Северной Кореи и Кубы Трамп не ввел пошлин.