Трамп отреагировал на "шокирующий" результат выборов в Польше

Президент США Дональд Трамп отреагировал на результат президентских выборов в Польше, где победил кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

Навроцкий и Трамп. Фото: пресс-служба избирательного штаба Кароля Навроцкого

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social прокомментировал победу Кароля Навроцкого на выборах в Польше. Президент США процитировал телеканал NewsMax, который называет Навроцкого союзником Трампа, что шокировал Европу, и поздравил поляков с победой.

""СОЮЗНИК ТРАМПА ПОБЕДИЛ В ПОЛЬШЕ, ШОКИРУЯ ВСЮ ЕВРОПУ". NewsMax. Поздравляем Польшу, вы выбрали ПОБЕДИТЕЛЯ!", — пишет Трамп.

По результатам выборов в Польше Кароль Навроцкий набрал 50,89%, а его оппонент Рафал Тшасковский получил – 49,11%. Разница в количестве голосов составила почти 370 тыс.

Навроцкий во время предвыборной кампании в начале мая совершил визит в США, где встретился с Трампом и получил его поддержку. В США Навроцкий получил 56,6% голосов поляков, а Тшасковский – 43,35%. В то время как в большинстве стран польская диаспора поддержала Тшасковского, в частности в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Китае, Австралии и других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на нового президента Польши Кароля Навроцкого, который против членства Украины в НАТО. Президент заявил, что ожидает продолжения сотрудничества с ним в рамках украинско-польских отношений.

Также "Комментарии" писали о том, станет ли президентство Навроцкого катастрофой для Украины. Его политические взгляды носят ярко выраженный антироссийский характер, отличающийся от видения венгерского лидера Виктора Орбана.