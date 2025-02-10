Трамп отреагировал на слова Трюдо, которые он сказал о президенте США в случайно включенный микрофон

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он серьезно относится к присоединению Канады к Соединенным Штатам как нового 51-го штата. Трамп также пригрозил, что введет пошлины для Канады и Мексики, которые были отложены на месяц.
Трамп та Трюдо. AP Photo / Frank Augstein
Дональд Трамп в интервью Fox, которое транслировалось перед Суперкубком, получил вопрос о недавних словах премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, не зная, что микрофон включен, рассказал, что угроза присоединения Канады к Соединенным Штатам "реальна". Трамп согласился с оценкой главы правительства в Оттаве.
Если бы Канада "была 51-м штатом, я бы не возражал", заметил американский лидер.
Трамп также заявил, что в ответ на объявление пошлин Канада сделала много шагов для перекрытия границы и борьбы с контрабандой фентанила, поэтому он отложил решение о введении пошлин на 30 дней. Однако президент США оценивает такие шаги недостаточными.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.
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