Трамп отреагировал на слова Трюдо, которые он сказал о президенте США в случайно включенный микрофон

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он серьезно относится к присоединению Канады к Соединенным Штатам как нового 51-го штата. Трамп также пригрозил, что введет пошлины для Канады и Мексики, которые были отложены на месяц.

Трамп та Трюдо. AP Photo / Frank Augstein

Дональд Трамп в интервью Fox, которое транслировалось перед Суперкубком, получил вопрос о недавних словах премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, не зная, что микрофон включен, рассказал, что угроза присоединения Канады к Соединенным Штатам "реальна". Трамп согласился с оценкой главы правительства в Оттаве.

"Я считаю, что Канаде было бы очень выгодно стать 51-м штатом, потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год на Канаду, и я не позволю этому произойти. Это слишком. Почему мы платим 200 миллиардов долларов в год, по сути, в форме гранта Канаде?" — спросил Трамп, имея в виду торговый баланс между странами, где на самом деле профицит Канады в 2024 году составил 63 миллиардов долларов.

Если бы Канада "была 51-м штатом, я бы не возражал", заметил американский лидер.

Трамп также заявил, что в ответ на объявление пошлин Канада сделала много шагов для перекрытия границы и борьбы с контрабандой фентанила, поэтому он отложил решение о введении пошлин на 30 дней. Однако президент США оценивает такие шаги недостаточными.

"Что-то должно произойти. Это нежизнеспособно, и я намерен это изменить", — сказал Трамп, имея в виду намерение ввести пошлины против Канады.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.