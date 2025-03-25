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Трамп отреагировал на слова Зеленского о влиянии РФ на членов команды главы Белого дома

Президент США заявил, что его команда на переговорах проводит феноменальную работу

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не отрицает возможное влияние со стороны Кремля на определенных представителей своей администрации и команды. Это может объясняться намерениями американской делегации добиться прекращения российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американского лидера появилось после встречи со своим кабинетом министров.

Трамп отреагировал на слова Зеленского о влиянии РФ на членов команды главы Белого дома

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Таким образом Дональд Трамп ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналу Time, где он допустил, что России удалось информационно повлиять на некоторых лиц в команде Белого дома.

Американский президент не стал говорить, что такое мнение не соответствует действительности, однако отметил, что такое могло иметь место, и может быть связано с усилиями по достижению мира между РФ и Украиной.

"Ну, вероятно, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы это было урегулировано, я думаю, что они должны это урегулировать, и Россия хочет, чтобы это было урегулировано", — высказался Дональд Трамп.

Он снова повторил мысль, что, если бы он сидел в Овальном доме, широкомасштабного вторжения РФ в Украину "никогда бы не произошло".

Также Трамп добавил, что хорошо оценивает работу государственного секретаря Марко Рубио, своего специального представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который занимается переговорами с властями РФ, и советника по национальной безопасности Майка Волтца.

"Марко делает замечательную работу, и Стив Уиткофф был невероятным... Майкл Уолц... У нас есть замечательная группа людей, которые работают над этим вопросом. И они тратят существенную часть своего рабочего дня для урегулирования того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег", — рассказал он.

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