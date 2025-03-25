Трамп отреагировал на слова Зеленского о влиянии РФ на членов команды главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп не отрицает возможное влияние со стороны Кремля на определенных представителей своей администрации и команды. Это может объясняться намерениями американской делегации добиться прекращения российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американского лидера появилось после встречи со своим кабинетом министров.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Таким образом Дональд Трамп ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналу Time, где он допустил, что России удалось информационно повлиять на некоторых лиц в команде Белого дома.

Американский президент не стал говорить, что такое мнение не соответствует действительности, однако отметил, что такое могло иметь место, и может быть связано с усилиями по достижению мира между РФ и Украиной.

"Ну, вероятно, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы это было урегулировано, я думаю, что они должны это урегулировать, и Россия хочет, чтобы это было урегулировано", — высказался Дональд Трамп.

Он снова повторил мысль, что, если бы он сидел в Овальном доме, широкомасштабного вторжения РФ в Украину "никогда бы не произошло".

Также Трамп добавил, что хорошо оценивает работу государственного секретаря Марко Рубио, своего специального представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который занимается переговорами с властями РФ, и советника по национальной безопасности Майка Волтца.

"Марко делает замечательную работу, и Стив Уиткофф был невероятным... Майкл Уолц... У нас есть замечательная группа людей, которые работают над этим вопросом. И они тратят существенную часть своего рабочего дня для урегулирования того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег", — рассказал он.

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