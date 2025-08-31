Трамп отреагировал на слухи о своей смерти серией очень странных сообщений в соцсетях

Рубрики
После нескольких дней слухов о возможной смерти Дональда Трампа президент США наконец-то появился на публике и решил ответить на спекуляции в присущей ему манере. Трамп опубликовал серией загадочных и несколько странных постов в собственной социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В соцсетях X несколько дней подряд трендами стали слова "Трамп мертвый" и "Где Трамп?". Это произошло после комментариев вице-президента США Джей Ди Венса, намекнувшего на проблемы со здоровьем 79-летнего политика, а также фотографий со странными пятнами на руках у главы Белого дома.
30 августа Трампа впервые увидели журналисты. Его сфотографировали, когда он садился в кортеж вместе с внуками перед семейной поездкой на гольф. Несмотря на то, что слухи развеялись, президент США решил отреагировать на информацию о своей смерти и опровергнуть конспирологические теории.
Трамп опубликовал 15 ссылок без объяснений, среди которых были мемы, статьи и видео, сгенерированные искусственным интеллектом.
Трамп в виде полицейского
Несколько изображений показывали Трампа в роли полицейского и офицера спецназа, а другие были в апокалиптическом антураже со странной подписью.
Трамп с апокалиптическим посланием
Больше всего внимание президента США привлекло видео, где искусственный интеллект воспроизвел жизненный путь Трампа от детства к настоящему. Переход между изображениями сопровождался песней Forever Young (вечно молодой) группы Alphaville. Трамп дважды распространил видео и оставил под ним комментарий.
