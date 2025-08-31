Трамп отреагировал на слухи о своей смерти серией очень странных сообщений в соцсетях

После нескольких дней слухов о возможной смерти Дональда Трампа президент США наконец-то появился на публике и решил ответить на спекуляции в присущей ему манере. Трамп опубликовал серией загадочных и несколько странных постов в собственной социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В соцсетях X несколько дней подряд трендами стали слова "Трамп мертвый" и "Где Трамп?". Это произошло после комментариев вице-президента США Джей Ди Венса, намекнувшего на проблемы со здоровьем 79-летнего политика, а также фотографий со странными пятнами на руках у главы Белого дома.

30 августа Трампа впервые увидели журналисты. Его сфотографировали, когда он садился в кортеж вместе с внуками перед семейной поездкой на гольф. Несмотря на то, что слухи развеялись, президент США решил отреагировать на информацию о своей смерти и опровергнуть конспирологические теории.

Трамп опубликовал 15 ссылок без объяснений, среди которых были мемы, статьи и видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

Трамп в виде полицейского

Несколько изображений показывали Трампа в роли полицейского и офицера спецназа, а другие были в апокалиптическом антураже со странной подписью.

"Мир скоро поймет, что ничто не может остановить грядущее", — говорилось в тексте на изображении с Трампом.

Трамп с апокалиптическим посланием

Больше всего внимание президента США привлекло видео, где искусственный интеллект воспроизвел жизненный путь Трампа от детства к настоящему. Переход между изображениями сопровождался песней Forever Young (вечно молодой) группы Alphaville. Трамп дважды распространил видео и оставил под ним комментарий.

"ЭТО ОЧЕНЬ НЕВЕРОЯТНО. КТО ЭТО СДЕЛАЛ???", — подписал Трамп.

Среди других сообщений Трампа были перепосты статьи с правоконсервативных изданий Gateway Pundit и Daily Caller. Одна из них предрекает "будущую катастрофу для демократов", другая объясняет, что Трамп "пропустил традиционный августовский перерыв, чтобы работать над мировым миром и решением проблем страны".

