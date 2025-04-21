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Трамп отреагировал на смерть Папы Римского: что сказал

Трамп приказал приспустить флаги США

сегодня, 19:25
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп отреагировал на известие о смерти Папы Римского Франциска, обнародовав соответствующее заявление на платформе TruthSocial.

Трамп отреагировал на смерть Папы Римского: что сказал

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В своем сообщении Трамп сообщил, что отдал приказ приспустить государственный флаг Соединенных Штатов над Белым домом, всеми правительственными учреждениями и территориями страны, включая военные базы, морские станции и суда федерального правительства.

"В знак уважения к памяти Его Святейшества Папы Франциска, <...>, я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен на Белом доме, а также на всех государственных зданиях и территориях, на всех военных постах и морских станциях, а также на всех морских судах федерального правительства в округах Колумбийских округов Колумбии. территориями и владениями, до заката в день захоронения", — говорится в сообщении.

Кроме того, по приказу президента флаги также будут приспущены во всех американских дипломатических представительствах за рубежом — посольствах, консульствах, а также на объектах вооруженных сил США по всему миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известна причина смерти Папы Римского Франциска. 21 апреля Святой Престол объявил о смерти Папы Римского Франциска. Сейчас в Ватикане официально не раскрывают причину смерти понтифика, однако итальянские СМИ обнародовали вероятную версию.

Пресс-служба Ватикана официально сообщила о смерти 88-летнего Папы Римского. Франциск отошел в вечность в понедельник утром, находясь в своей резиденции в Ватикане. 

 Официальное заявление Ватикана с точными деталями смерти Папы Римского ожидается в ближайшее время. Однако, по сообщению итальянского издания Corriere della Sera, предварительной причиной смерти Франциска могла стать остановка сердца, которая была вызвана инсультом. Это произошло на фоне сложного выздоровления Папы Римского.

 



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