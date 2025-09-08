logo

Главная Новости Мир США Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США

Трамп обещает больше узнать об убийстве украинки Ирины Заруцкой.

8 сентября 2025, 09:15
Автор:
22 августа в американском штате Северная Каролина произошло жестокое убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Президент США Дональд Трамп пообещал узнать о нем все в ближайшее время.

Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время короткого разговора с журналистами Трампа спросили о видео убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.

"Ужасно. Я не слышал. Когда это произошло?", — ответил Трамп.

Репортер объяснил, что видео с убийством украинки в публичном доступе появилось только недавно, однако само преступление было совершено в августе. В ответ Трампа пообещал узнать больше об убийстве девушки.

"Я увижу видео. Я узнаю все об этом до завтрашнего утра", — сказал Трамп.

Напомним, что 22 августа в США было обнаружено тело украинской беженки Ирины Заруцкой с множественными ножевыми ранениями. Девушка приехала в Соединенные Штаты, спасаясь от войны в Украине.

Полиция быстро задержала подозреваемого, которым оказался 34-летний бездомный Декарлос Браун, имеющий долгую криминальную историю. Брауну выдвинули обвинения в убийстве первой ступени. С 2011 года он неоднократно был задержан за кражи, ограбления и угрозы. Следствие пока не сообщает, что стало причиной нападения, но известно, что предыдущих конфликтов между жертвой и подозреваемым не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии убили 16-летнюю беженку из Украины. Ее толкнули под поезд во время разговора по телефону. Полиция схватила подозреваемого в убийстве украинки.

Также "Комментарии" писали, что стало известно имя 14-летней украинки, найденной на пляже в Англии.



