Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США

Slava Kot
22 августа в американском штате Северная Каролина произошло жестокое убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Президент США Дональд Трамп пообещал узнать о нем все в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время короткого разговора с журналистами Трампа спросили о видео убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.
Репортер объяснил, что видео с убийством украинки в публичном доступе появилось только недавно, однако само преступление было совершено в августе. В ответ Трампа пообещал узнать больше об убийстве девушки.
Напомним, что 22 августа в США было обнаружено тело украинской беженки Ирины Заруцкой с множественными ножевыми ранениями. Девушка приехала в Соединенные Штаты, спасаясь от войны в Украине.
Полиция быстро задержала подозреваемого, которым оказался 34-летний бездомный Декарлос Браун, имеющий долгую криминальную историю. Брауну выдвинули обвинения в убийстве первой ступени. С 2011 года он неоднократно был задержан за кражи, ограбления и угрозы. Следствие пока не сообщает, что стало причиной нападения, но известно, что предыдущих конфликтов между жертвой и подозреваемым не было.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии убили 16-летнюю беженку из Украины. Ее толкнули под поезд во время разговора по телефону. Полиция схватила подозреваемого в убийстве украинки.
Также "Комментарии" писали, что стало известно имя 14-летней украинки, найденной на пляже в Англии.