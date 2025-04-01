Трамп отреагировал на запрет Ле Пен участвовать в выборах во Франции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение французского суда, запрещающее лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен участвовать в выборах во Франции. Трамп сравнил приговор Ле Пен с ситуацией по собственным судебным делам.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом Доме ответил на вопросы журналистов о запрете для Марин Ле Пен участвовать в выборах в течение следующих 5 лет. По словам Трампа, она была главным кандидатом, но теперь не сможет принять участие в выборах.

"Это очень большое дело. Я много об этом знаю, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят, и я не знаю, означает ли это осуждение, но ей запретили баллотироваться на пять лет, и она была главным кандидатом", — сказал Трамп.

Трамп добавил, что ситуация во Франции "похожа на эту страну". Таким образом, Трамп сравнил несколько судебных дел против него, которые велись во время предвыборной президентской кампании 2024 года. В частности, речь идет о 34 пунктах обвинения по фальсификации документации, когда Трамп заплатил за интимные отношения с порноактрисой Сторми Дэниелс. Суд признал Трампа виновным в этом деле.

Марин Ле Пен осуждена из-за растраты средств Европейского Союза. Ей запретили принимать участие в выборах на 5 лет. Таким образом она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года во Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил оригинально поддержать Ле Пен, которой грозит тюрьма.

Также "Комментарии" писали, что Марин Ле Пен с осуждением отнеслась к жестокому решению Дональда Трампа о прекращении помощи Украине.