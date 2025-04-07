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Трамп отреагировал на жестокие обстрелы Украины: что сказал

Трамп ответил, что "не в восторге" от того, что в последнее время российские войска уничтожают Украину "как сумасшедшие"

7 апреля 2025, 23:45
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп выразил осуждение в адрес Российской Федерации за последние масштабные ракетные атаки против Украины.

Трамп отреагировал на жестокие обстрелы Украины: что сказал

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время официальной встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме американского президента спросили, намерен ли он встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, и возможна ли такая встреча в Саудовской Аравии. В ответ Трамп отметил, что "не в восторге" от того, что российские войска в последнее время интенсивно атакуют Украину:

"Я не знаю, что там происходит. Это не очень хорошая ситуация. Поэтому мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы вроде как приближаемся к этому. Но я не в восторге от всех этих бомбардировок, которые происходят последнюю неделю или около того. Ужасно. Это ужасно".

Когда его спросили, почему Соединенные Штаты не ввели пошлины против Российской Федерации, Трамп ответил, что у США нет торговых отношений с Москвой, поскольку Россия находится в состоянии войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у ИД торговой войны Трампа выигрывает только одна страна. Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный высказал свое мнение по ситуации, которая сложилась после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну.

По словам эксперта, главным последствием этого шага станет частичная изоляция США. При этом он подчеркнул, что изоляция от глобальных, в частности политических, процессов является заведомо задекларированной целью администрации Трампа.

Эксперт считает, что такая ситуация открывает широкие возможности для роста влияния альтернативных центров, прежде всего Китая. По его словам, Пекин уже доминирует как торговый партнер во многих регионах мира и перед ним открывается шанс предложить свою альтернативу глобализации.




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Источник: https://www.youtube.com/live/AxDsBro_CQs
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