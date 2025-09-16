Трамп отважился на важную встречу: в Госдепе удивили решением

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, может провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Как сообщает издание Barron's, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, главной темой переговоров станет вопрос мирного урегулирования войны между Украиной и Россией.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

"Трамп уже имел несколько телефонных разговоров с Путиным, а также встреч с Зеленским. И, вероятно, новая встреча состоится на следующей неделе в Нью-Йорке", – сказал Рубио, имея в виду мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 80-я сессия Генассамблеи ООН будет проходить с 22 по 26 сентября, и традиционно соберет мировых лидеров для участия в ключевых международных переговорах.

"Он (Трамп) не прекращает усилий. Если мир все еще возможен – он сделает все, чтобы его достичь", – заявил госсекретарь, добавив, что Трамп пока не отчаялся, но впоследствии может признать, что договоренности недостижимы.

Рубио также отметил, что именно Трамп имеет уникальную возможность стать посредником между Киевом и Москвой, поскольку поддерживает связи как с украинским, так и российским лидером, а также с европейскими союзниками.

"Если он выйдет из процесса или решит наложить дополнительные санкции на Россию и скажет: 'Я больше не участвую', то в мире просто не останется того, кто мог бы стать нейтральным посредником", – считает Рубио.

Стоит отметить, что ранее сам Трамп признавал: завершение войны в Украине оказалось более сложной задачей, чем он ожидал, из-за "глубокой личной розни" между Путиным и Зеленским. По его словам, только при его непосредственном участии возможна реальная встреча между двумя лидерами.

В свою очередь президент Зеленский призвал Трампа определиться с четкой позицией относительно войны в Украине и поддержать санкции против России. Он также подчеркнул, что у Трампа достаточно влияния, чтобы "заставить Путина его бояться".

