Требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, желающих убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая.

Трамп требует прямых переговоров с РФ. Фото из открытых источников

Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции. Со своей стороны сенатор-республиканец Линдси Грэм подготовил пакет санкций.

Однако, по словам собеседников издания, после заявления президента США с требованием к Владимиру Зеленскому согласиться на прямые переговоры, у президента Украины не было другого выбора, как согласиться с предложением РФ о встрече в Стамбуле, поскольку он не хотел разозлить Трампа.

Из-за вмешательства Дональда Трампа Великобритания также отложила санкции против РФ, которые должны были быть объявлены 12 мая, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.