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Трамп ответил, будет ли снова баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп поделился планами и мнениями, станет ли третий раз президентом США.

5 августа 2025, 19:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятнее всего, не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

Трамп ответил, будет ли снова баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В разговоре с телеканалом CNBC он четко ответил на этот вопрос: Нет. Наверное, нет".

Несмотря на это, он открыто признал, что хотел бы в третий раз занять пост главы государства. Свое стремление Трамп объяснил высокими рейтингами, которые, по его словам, "лучшие за все время". Политик отметил, что "людям нравятся тарифы" и что "другим странам больше не удается обманывать нас за деньги".

Следует отметить, что 22-я поправка к Конституции США устанавливает ограничения: один человек не может занимать президентский пост более двух сроков. Сейчас идет вторая каденция Трампа, после его первого президентства в 2017-2021 годах.

В то же время, как сообщает издание Politico, вопреки конституционным ограничениям, сторонники Трампа неоднократно предлагали ему найти возможность обойти это правило. Среди вариантов рассматривались отмена действующей поправки или участие в выборах в качестве кандидата на должность вице-президента с последующим возможным поднятием до президентской должности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа есть только два сценария по Украине . Уступки со стороны Соединенных Штатов Америки перед агрессивной политикой Российской Федерации могут значительно ускорить вероятность начала третьей мировой войны.

Эскалационные процессы нарастают, а западные страны уже готовятся к масштабному конфликту. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный обозреватель Василий Пехньо.
Военный эксперт отметил, что события развиваются по второму сценарию эскалации. По его мнению, на это указывают такие факторы, как заявление России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также недавнее заявление Дональда Трампа о перемещении военных кораблей.



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