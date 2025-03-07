Трамп ответил, что будет делать, когда в Украине закончится оружие

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Трамп в очередной раз вспомнил о "долге Украины" и заявил, что все может закончиться Третьей мировой. Свои новые заявления он сделал во время общения с журналистами.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Трамп цинично ответил, когда он предоставит Украине оружие для защиты.
Также Трамп снова повторяет свои слова, что хочет вернуть деньги.
Также, по его словам, ситуация в Европе становится опасной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп цинично оправдал ночной обстрел Украины . Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине после прекращения американской помощи.У президента Америки спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине. При этом, как отмечают СМИ, Трамп также опроверг, что Россия пользуется паузой США по поставкам оружия и разведывательным данным Украине.
Новости