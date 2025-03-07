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Трамп ответил, что будет делать, когда в Украине закончится оружие

Трамп снова вспомнил о деньгах

7 марта 2025, 20:32 comments2296
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Лиля Воробьева

Трамп в очередной раз вспомнил о "долге Украины" и заявил, что все может закончиться Третьей мировой. Свои новые заявления он сделал во время общения с журналистами.

Трамп ответил, что будет делать, когда в Украине закончится оружие

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Сегодня вы опубликовали в соцсетях пост о том, что Россия разносит Украину. Почему бы не предоставить Украине системы ПВО? И что произойдет, когда у Украины закончится...", — спросили журналисты.

Трамп цинично ответил, когда он предоставит Украине оружие для защиты.

"Потому что мне важно понимать, что они хотят мира. А я этого еще не знаю. Если они не хотят урегулирования, мы пойдем. Потому что мы хотим урегулирования конфликта. И я всем этим занимаюсь, чтобы покончить с собой, прежде всего. Это — самое важное",- заявил он.

Также Трамп снова повторяет свои слова, что хочет вернуть деньги.

"Во-вторых, речь идет о деньгах. В нашем случае речь идет о $350 млрд, а в случае с Европой — о $100 млрд. Хотя их вклад должен быть равен нашему или даже превышать его", — сказал Трамп.а

Также, по его словам, ситуация в Европе становится опасной.

"И вы знаете, я наблюдал за ситуацией в Европе в течение недели или около того. Это все может закончиться третьей мировой войной, если конфликт не будет урегулирован", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп цинично оправдал ночной обстрел Украины . Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине после прекращения американской помощи.

У президента Америки спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине. При этом, как отмечают СМИ, Трамп также опроверг, что Россия пользуется паузой США по поставкам оружия и разведывательным данным Украине.



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