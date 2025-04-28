Трамп ответил, хочет ли в третий раз стать президентом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет нарушать Конституцию США, запрещающую избираться на президентский пост более двух раз.

Трамп пообещал не баллотироваться еще раз. Фото из открытых источников

Дональд Трамп сказал, что не обращался в Министерство юстиции США с просьбой исследовать законность его баллотирования в президенты на третий срок в 2028 году.

"Это было бы большим нарушением, не правда ли?" – риторически спросил Дональд Трамп.

При этом президент США дважды отметил, что поклонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.

"Я не намерен этого делать. И я думаю, что это было бы очень тяжело", – подытожил он.

Как известно, 22-я поправка к Конституции США отмечает, что ни один человек не может быть избран на пост президента более двух раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.